شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: انخفاض بالحرارة غدا يصل 6 درجات.. والصغرى بالعاصمة 19 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن حالة الطقس تشهد غدا انخفاض فى درجات الحرارة بقيم تتراوح من 5: 6 درجات على السواحل الشمالية الغربية ليسود طقس معتدل الحرارة نهارا مائل للبرودة ليلا.

كما يشهد غدا ، نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء تكون مثيرة للرمال والأتربة على شمال الصعيد على فترات متقطعة.

وفيما يلى درجات الحرارة المتوقعة غدا الجمعة 20 مايو :

القاهرة والوجه البحرى العظمى 32 درجة الصغرى 19 درجة

السواحل الشمالية العظمى 24 درجة الصغرى 17 درجة

جنوب سيناء العظمى 36 درجة الصغرى 22 درجة

شمال الصعيد العظمى 35 درجة الصغرى 19 درجة

جنوب الصعيد العظمى 41 درجة الصغرى 25 درجة

و يشهد اليوم الخميس، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء، مائل للحرارة على السواحل الشرقية ، شديد الحرارة على جنوب الصعيد ، لطيف ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد ، مائل للبرودة على السواحل الشمالية، معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية ، أن اليوم سيشهد نشاط رياح على كافة الأنحاء بالجمهورية

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الخميس : القاهرة العظمى 33 درجة والصغرى 22 درجة، والإسكندرية العظمى 30 والصغرى 19 درجات، ومطروح العظمى 30 درجة والصغرى 19 درجة، وسوهاج العظمى 38 درجة والصغرى 23 درجات، وقنا العظمى 39 درجة والصغرى 23 درجات، وأسوان العظمى 41 درجة والصغرى 25 درجة.