نائب بالشيوخ: الحوار الوطني بداية لتأسيس مفاهيم الجمهورية الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

قال النائب محمد سعد الشلمة عضو مجلس الشيوخ، إن ترحيب كافة القوى السياسية في مصر، بإطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسي للحوار الوطني، والاستعداد بالعديد من المشاورات والأوراق للخوض فيه، يؤكد على أهمية الحوار الوطني في هذه الساعات، وبالخصوص أمام تحديات هائلة وأزمة اقتصادية عالمية تضرب العالم كله.

وأضاف "الشلمة"، في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين اليوم، أن الحوار الوطني المرتقب، سيكون بداية جديدة للوطن ومحطة مهمة للتوقف أمام القضايا المختلفة وكيفية علاجها، والانطلاق للمستقبل سواء سياسيا أو اقتصاديا أو في مجالات حقوق الإنسان، مشددًا على أن التجاوب السياسي الواسع لدعوة الرئيس، وقراره بإطلاق الحوار الوطني، يؤكد أنها جاءت في وقتها تمامًا ولها صدى واسع داخل المجتمع.

في السياق ذاته، قال الشلمة، إن الإفراج عن العشرات من المحبوسين، وانتظار قوائم جديدة، كان ولا يزال خطوة جيدة للغاية، قوبلت بترحيب شديد من جانب كل المصريين.

واختتم، بأن ترحيب رموز المعارضة ومختلف الحركات السياسية بدعوة الرئيس للحوار، سينعكس إيجابًا على المجتمع، ويخلق حالة من الحوار والتكاتف والمشاركة السياسية لمناقشة كافة القضايا التي تهم الوطن، فينطلق للأمام بجهود كل أبنائه.