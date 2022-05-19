لخدمة مشروع التجلي الأعظم.. وزير الطيران يتفقد أعمال التطوير بمطار سانت كاترين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

تفقد الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، مطار سانت كاترين لمتابعة أعمال التطوير بالمطار، والتي تأتي بالتزامن مع مشروع التجلي الأعظم الجاري تنفيذه بالمدينة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتحويل مدينة سانت كاترين إلى قلعة للسياحة الدينية والبيئية، وجاءت جولة الوزير فى إطار الجولات التفقدية التى يقوم بها لعدد من مطارات الجمهورية لمتابعة سير العمل ومستجدات أعمال التطوير.

واستمع وزير الطيران المدني، خلال جولته بمطار سانت كاترين لشرح توضيحى حول أعمال التطوير، التي تتم بالمطار والتي تشمل زيادة مساحة مبنى الركاب ورفع كفاءته لزيادة الطاقة الاستيعابية للمطار من 80 راكب / ساعة إلى 300 راكب/ساعة، ورفع كفاءة وإطالة الممر الحالي ليصبح طول الممر 3000 متر، وتوسعة ورفع كفاءة المدرج الحالي وإنشاء "ترماك" جديد يسع 8 طائرات إلى جانب الترماك الحالي الذي يسع 3 طائرات، لتصل الطاقة الاستيعابية إلى 11 طائرة وإنشاء مدخل جديد للمطار وساحة انتظار سيارات تسع 100 سيارة وتطوير سور المطار.

وقال وزير الطيران، إن أعمال التطوير بمطار سانت كاترين، تأتي في إطار استراتيجية وزارة الطيران المدني لخدمة المشروعات القومية، التي تقوم بها الدولة المصرية والتي تهدف إلى تنمية القطاع السياحي داخل سيناء.

وأضاف الوزير، أن المطار سيسهم في زيادة الحركة السياحية الوافدة إلى مدينة سانت كاترين، مشيرًا إلى أن المطار سيصبح واحدًا من أهم المطارات المصرية السياحية بعد الإنتهاء من مشروع التجلي الأعظم، الذي سيحقق اهداف الدولة في تنشيط السياحة الدينية والبيئية بمدينة سانت كاترين.

رافق وزير الطيران خلال الجولة المهندس محمد سعيد محروس رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، واللواء أحمد منصور رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات، وكان فى استقبالهم المهندس أحمد الروبي مدير مطار سانت كاترين.