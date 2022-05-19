الصحة: دورات تدريبية وجلسات علمية لرفع كفاءة أطباء الأسرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

تصوير - نادر نبيل:

قال الدكتور وائل عبدالرازق، رئيس قطاع الرعاية الصحية والتمريض، إن الوزارة تحرص على بذل قصارى جهدها لتقديم أفضل خدمات صحية في تخصص طب الأسرة، من خلال العمل على رفع كفاءة الفرق الطبية بتكثيف الدورات التدريبية وتنظيم جلسات علمية نقاشية بشكل دوري، وهو ما يضمن تحقيق رؤية مصر 2030 بتوفير التغطية الصحية الشاملة للمواطنين.

جاء ذلك خلال كلمتها باحتفال وزارة الصحة والسكان، باليوم العالمي لطب الأسرة، والذي يوافق 19 مايو من كل عام، تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، وذلك بمقر أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المهني.

ولفت الدكتور محمد عبدالله رئيس الإدارة المركزية للرعاية الصحية المتكاملة بقطاع الرعاية الصحية الأولية والتمريض بالوزارة، إلى أن الاحتياج المجتمعي لطبيب الأسرة في تزايد مستمر لما يلعبه من دور أساسي في تقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية لكافة أفراد الأسرة، بما يحقق الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.

وأوضحت الدكتورة نيفين محمد رئيس الإدارة المركزية للتمريض بقطاع الرعاية الصحية الأولية والتمريض بالوزارة، أن طبيب الأسرة ساهم بشكل أساسي في التصدي للأزمات والجوائح التي تمر بها البلاد، واستطاعت الفرق الطبية بكافة المنشآت الصحية على مستوى محافظات الجمهورية تقديم خدمات صحية ذات جودة عالمية، الأمر الذي ساهم في الارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

شارك في الاحتفالية عدة جهات، منها المنظمة العالمية لأطباء الأسرة في منطقة شرق المتوسط (WONCA/EMR)، وهيئة اليونيسيف، وممثلي المجلس العلمي الزمالة المصرية في تخصص طب الأسرة، وممثلي اللجنة العلمية لمكافحة الأمراض غير السارية، وعدد من أعضاء هيئة التدريس بتخصص طب الأسرة بالجامعات.

على هامش المؤتمر، تم تكريم عدد من الأطباء المتميزين في مجال طب الأسرة والرعاية الصحية الأولية، تقديراً لمجهوداتهم المستمرة لخدمة القطاع الصحي والارتقاء بالمنظومة الصحية.