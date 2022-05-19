متحدث الصحة: طبيب الأسرة حجر الزاوية للتأمين الصحي الشامل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

تصوير- نادر نبيل:

قال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أنه بالتزامن مع اليوم العالمي لطب الأسرة، تم إطلاق مؤتمر علمي وجلسات متخصصة في طب الأسرة، بمشاركة عدد من الأطباء عبر تقنية الـ(فيديو كونفرانس)، بهدف اطلاعهم على المستجدات في مجال طب الأسرة، وتبادل الخبرات العلمية.

وأكد عبدالغفار أهمية طبيب الأسرة باعتباره حجر الأساس في تقديم كافة خدمات الرعاية الصحية الأولية، مؤكدا أن هذا التخصص الطبي يعد أحد الركائز الهامة التي تقوم عليها منظومة التأمين الصحي الشامل.

جاء ذلك خلال احتفال وزارة الصحة والسكان، باليوم العالمي لطب الأسرة، والذي يوافق 19 مايو من كل عام، تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، وذلك بمقر أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المهني.​