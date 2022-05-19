الصحة العالمية: تخريج 1200 طبيب أسرة سنويا في مصر بحلول 2030

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

تصوير- نادر نبيل:

وجهت الدكتورة نعيمة القصير، ممثل منظمة الصحة العالمية لدى مصر، الشكر للدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، على مجهوداته الدائمة في الارتقاء بالقطاع الصحي، واهتمامه بتعظيم دور طبيب الأسرة في المجتمع، بما يضمن الحفاظ على صحة المواطنين ويخدم أهداف الدولة فيما يتعلق بالقطاع الصحي.

جاء ذلك خلال كلمتها باحتفال وزارة الصحة والسكان، باليوم العالمي لطب الأسرة، والذي يوافق 19 مايو من كل عام، تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، وذلك بمقر أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المهني.

وأشارت القصير إلى أنه من المستهدف تخريج 1200 طبيب أسرة سنوياً بحلول عام 2030 بما يساهم في تغطية احتياجات المنظومة الصحية، مؤكدة حق كل مواطن مصري في الحصول على الرعاية الصحية المُثلى من خلال كوادر طبية مُدربة على أعلى مستوى.

ولفتت القصير إلى تعاون منظمة الصحة العالمية مع وزارة الصحة والسكان والجهات المعنية لإتاحة دبلومات تعليمية لأطباء الأسرة، تهدف إلى رفع كفاءة الكوادر الطبية في هذا المجال.​