مساعد وزير الصحة: طب الأسرة تخصص مهم لتطبيق التأمين الصحي الشامل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

تصوير- نادر نبيل:

أكد الدكتور محمد حساني، مساعد وزير الصحة والسكان لشئون مبادرات الصحة العامة، أهمية أطباء طب الأسرة في المنظومة الصحية بمصر، خاصة خلال تنفيذ مراحل منظومة التأمين الصحي الشامل، وتطبيق المبادرات الصحية الرئاسية، وفي تحقيق رؤية مصر 2030.

جاء ذلك خلال احتفال وزارة الصحة والسكان، باليوم العالمي لطب الأسرة، والذي يوافق 19 مايو من كل عام، تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، وذلك بمقر أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المهني.

وأوضح حساني، أن الورش العلمية التي عقدت على هامش المؤتمر تستهدف مناقشة التحديات والفرص الخاصة بمجال طب الأسرة، فضلاً عن رفع كفاءة أطباء الأسرة وتطوير مهاراتهم من خلال المواد العلمية التي تتضمنها الورش العلمية والتدريبات بأحدث الوسائل التدريبية، سواء عن طريق التدريب النظري والعملي والتدريب على رأس العمل.