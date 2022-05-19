مطار القاهرة يحتفل بمرور عام على افتتاح متحفي الركاب بصالات السفر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

احتفل مطار القاهرة الدولي بمناسبة مرور عام على افتتاح متحفي المطار، وذلك بمباني الركاب رقم 2 و3، بالتزامن مع الاحتفال بيوم المتاحف العالمي، والذي يحتفل به العالم تحت شعار "قوة المتاحف".

وجاء الحفل في إطار التعاون المستمر بين وزارتي الطيران والسياحة والآثار.

حضر الاحتفال الدكتور أشرف أبواليزيد، المشرف العام على المتاحف النوعية بقطاع المتاحف، وعدد من قيادات وزارة السياحة والآثار.

ويعد إقامة المتحف في مطار القاهرة الدولي أحد وسائل الدعاية والترويج لمصر وحضارتها خاصة منتج السياحة الثقافية فالمتحفين عنصر جذب جديد وخدمة مميزة، ويتم توفيرها بمطار القاهرة للمسافرين الذين لم تتح لهم فرصة زيارة الأماكن السياحية والأثرية العريقة.

وشكل الدكتور طارق إسماعيل، رئيس قطاع العلاقات العامة، فريق عمل لتوزيع الهدايا و الشيكولاتة والورود على الركاب رواد المتاحف، كما قامت إدارة المتحف بفتح الباب للزائرين مجانا وعمل جولات إرشادية وورش عمل لزوار المتحفين احتفالا بهذه المناسبة.

جدير بالذكر أن متحف مبنى الركاب رقم 2 يضم حوالي 304 قطع أثرية فريدة تبرز السمات الفنية والتاريخية لكل حقب مصر التاريخية، في حين يضم متحف مبنى الركاب 3 حوالي 60 قطعة أثرية من مختلف حقب التاريخ المصري.