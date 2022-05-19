أمين "البحوث الإسلامية" يبحث إطلاق برنامج لإطلاع الشباب على علوم الفضاء والفلك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

التقى الدكتور نظير عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، اليوم الخميس، عزة الدري، رئيس الإدارة المركزية للطلائع بوزارة الشباب، وإيمان عثمان، مدير عام للموهوبين؛ لبحث سبل التعاون في مجال علوم الفلك.

وقال عياد، بحسب بيان، إن التعاون يأتي في إطار المشاركة المجتمعية لمجمع البحوث الإسلامية، ضمن توجيهات فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف بالتركيز على التعاون الفعّال والمثمر مع جميع المؤسسات والهيئات والوزارات بالدولة، من خلال عقد بروتوكولات تعاون بما يحقق رسالة الأزهر العلمية وينعكس على دوره المجتمعي خاصة فيما يتعلق بالتوعية بالقضايا المهمة التي تشغل بال المواطنين.

وأوضح عياد أهمية البناء العلمي والمعرفي للشباب ودوره الفعال في بناء الأوطان فهُم حاضر ومستقبل المجتمعات والدول والأمم، مؤكدًا أهمية وعي الشباب بالعلوم والتكنولوجيا الحديثة، لافتًا إلى دور وعاظ وواعظات الأزهر الشريف في تلك التوعية من خلال التواصل المباشر مع الشباب في مختلف أماكن تواجدهم.

وتناول اللقاء مناقشة إطلاق برنامج تنفيذي من أجل إطلاع الشباب على علم الفضاء والفلك وإعداد النشء وتأهليهم وتنمية مهاراتهم من خلال عقد ورش عمل لهم بمركز الفلك الشرعي وعلوم الفضاء بمجمع البحوث الإسلامية.

تأتي هذه المبادرات في إطار دعم النشء المصري من خلال عدد من الأنشطة والفعاليات التي تنمي مهاراتهم المختلفة، وتعمل على زيادة الوعي الثقافي والمعرفي لديهم، وإبعادهم عن كل الظواهر السلبية المحيطة بهم، كما تهدف إلى إدراك ما يدور حولهم من مشروعات قومية وتنموية تهدف إلى مستقبل أفضل لهم، وهو ما يلبي استراتيجية الدولة في مجال التنمية والوعي المجتمعي.