بسبب خلافات مالية.. عامل يطعن آخر بسنجة في مشاجرة ببولاق أبو العلا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-علاء عمران:

أقدم عامل على طعن أخر بسنجة في مشاجرة بينهم بسبب خلافات مالية بمنطقة بولاق أبو العلا.

تلقى قسم شرطة بولاق أبو العلا بمديرية أمن القاهرة بلاغا من إحدى المستشفيات باستقبالها أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم، مصاب بجروح متفرقة بالجسم.

بالانتقال والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين المصاب وبين أحد الأشخاص -مقيم بدائرة قسم شرطة روض الفرج لوجود خلافات تجارية بينهما، تطورت لمشاجرة قام على إثرها الثاني بالتعدي عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض "سنجه" كانت بحوزته مُحدثاً إصابته المشار إليها.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، بحوزته السلاح المستخدم في ارتكاب الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكابها على النحو المشار إليه لذات السبب.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.