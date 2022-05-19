ضبط عنصرين إجراميين في المنيا بحوزتهما 72 طربة حشيش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-علاء عمران:

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، من ضبط عنصرين إجراميين بالمنيا؛ لحيازتهما كمية من المواد المخدرة بقصد الاتجار.

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة نشاط (عنصرين إجراميين "لهما معلومات جنائية"-مقيمان بدائرة مركز شرطة بني مزار بمحافظة المنيا) تخصصا في الاتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائهما مُتخذان من دائرة المركز مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني– الأمن العام) ومديرية أمن المنيا، وتم استهدافهما وأمكن ضبطهما حال استقلالهما دراجتين ناريتين بدون لوحات بدائرة المركز وبحوزتهما (72 طربة لمخدر الحشيش وزنت 7٫200 كيلو جرام - مبلغ مالي– 2 هاتف محمول ).

بمواجهة المتهمان بالمضبوطات أيد ما جاء بالتحريات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.