ضبط 6 أشخاص بحوزتهم 25 كيلو مخدرات بمحافظتي الإسماعيلية وأسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-علاء عمران:

شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، حملة أمنية مُكبرة؛ لاستهداف العناصر الإجرامية القائمة على الاتجار بالمواد المخدرة بنطاق محافظتي" الإسماعيلية-أسيوط"

وتابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني – الأمن العام) وبالاشتراك مع قطاع الأمن المركزي ومديريتي أمن (الإسماعيلية – أسيوط) والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة نشاط (عدة عناصر إجرامية) تخصصوا في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم متخذين من دوائر مراكز شرطة ("القصاصين – الإسماعيلية" بالإسماعيلية – البداري بأسيوط) مسرحاً لمزاولة نشاطهم غير المشروع.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط 6 أشخاص بينهم سيدة، بحوزتهم (20 كيلو جرام من نبات البانجو المخدر- كيلو جرام من مخدر الهيروين – كيلو جرام من مخدر الهيدرو- وأقراص مخدرة- كمية من مخدر الأفيون وزنت 2,500 كيلو جرام – كمية من مخدر الحشيش – فرد روسي - عدد من الطلقات لذات العيار – 2 دراجة نارية بدون لوحات – سيارة ربع نقل بدون لوحات – مبلغ مالى – 2 قطعة سلاح أبيض – ميزان حساس – 2 هاتف محمول).

بمواجهة المتهمين بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات، وقُدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة 650٫000 ألف جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الاتجار في المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.