"المتهم ضربه بمفتاح صليبة".. كواليس مقتل قهوجي على يد جاره ببولاق الدكرور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

3 أيام تشبث خلالها قهوجي ببصيص أمل في الحياة صارع الموت داخل مستشفى قصر العيني بعد إصابته بارتجاج في المخ بضربة قاتلة على يد سائق بمنطقة بولاق الدكرور غرب الجيزة.

مساء الاثنين، شهدت منطقة صفط اللبن مشادة كلامية حادة بين عامل بمقهى يدعى عيد عطية مقيم شارع الجمال، وسائق يقطن في شارع مجاور يدعى "صبري.م.".

خلاف بين نجلي طرفي المشادة فجر الأزمة بين الأبوين، عتاب لم يلق قبولا لدى أحد الطرفين ارتفعت معه وتيرة المشاحنة لتصل إلى الشجار.

اعتدى السائق صاحب الـ43 سنة بـ"مفك صليبة" على القهوجي ليسقطه أرضًا بل راح يكمل ما بدأه من مسلسل الاعتداء على صاحب الـ32 سنة بسكب ماء مغلي عليه من "غلاية الشاي" ولاذ بالفرار ظنًا أن الأمر لن يتعدى مشاجرة عابرة لكن القدر كان له رأي آخر.

فجر اليوم الأربعاء، تلقى اللواء هشام الطماوي مساعد فرقة الغرب إشارة من مأمور قسم شرطة بولاق الدكرور بوفاة قهوجي إثر مشاجرة.

تحريات العقيد محمد أمين مفتش فرقة الغرب، بينت أن مشادة كلامية وقعت بين قهوجي وسائق؛ بسبب لهو الأطفال، تطورت إلى مشاجرة.

استعان العامل بآخرين ولقنوا القهوجي علقة ساخنة بيد أنه لم يكتف بذلك وسكب عليه ماء مغلي من "غلاية الشاي" ليصاب بالرأس وحروق نقل على إثرها للمستشفى.

محاولات طبية مضنية من طاقم قسم الاستقبال بالمستشفى لإنقاذ حياة المصاب لكنها باءت بالفشل نظرًا لإصابته بارتجاج في المخ.

عقب تقنين الإجراءات، تمكن المقدم محمد طبلية رئيس مباحث بولاق الدكرور، ومعاونه الرائد أحمد مندور من ضبط المتهم.

تحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء علاء فاروق مدير أمن الجيزة، إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.