إحاله إوراق المتهم بقتل شهيد "لقمة العيش" بالمقطم للمفتي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد عادل:

أحالت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الخميس، المتهم بقتل سائق "توك توك" بالمقطم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"شهيد لقمة العيش"، إلى فضيله مفتي الجمهورية؛ لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه.

صدر القرار برئاسة المستشار هشام عبد المجيد، وعضوية محمد، عمرو محمد فوزي واسامة عبد الظاهر محمود.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقي قسم شرطة المقطم، بلاغًا بالعثور على سائق توك توك، مذبوحًا بدائرة القسم، وبالانتقال تبين العثور على جثة "ه. ز".

وتبين بالفحص إصابة المجني عليه بجرح ذبحي بالرقبة، وعدم وجود مركبة التوك التوك التي يعمل عليها.

وكشفت التحريات أن المجني عليه مُقيم في قرية برطباط التابعة لمركز بني سويف، وأنه متواجد في المقطم للعمل على التوك توك، وتحفظت الأجهزة الأمنية على كاميرات المراقبة بالمنطقة لكشف ملابسات الحادث.

وصرحت النيابة بتشريح جثة المجني عليه لبيان أسباب الوفاة وملابساتها، واستدعت عددا من شهود العيان لسماع أقوالهم حول الحادث.