الابنة أبلغت عن والدها.. الداخلية تكشف كواليس "علقة ساخنة" لـ"سيدة الشومة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو على "فيس بوك" يظهر خلاله أحد الأشخاص يقوم بالتعدي بالضرب على إحدى السيدات.

وكان قد تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" يتضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدي على سيدة بالضرب بمدخل أحد العقارات بدائرة قسم شرطة الشرابية بمديرية أمن القاهرة.

وبالفحص تبين سابقة قيام إحدى الفتيات بالتضرر من والدها لقيامه بالتعدي على والدتها بالضرب "مصابة بجرح بالرأس" بسبب خلافات زوجية بينهما.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المشكو في حقه وبحوزته عصا خشبية والمستخدمة في ارتكاب الواقعة وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.