شكرا لقرائتكم خبر عن "المركزى لمتبقيات المبيدات" يشارك فى مؤتمر الاقتصاد الزراعى السادس بجامعة بنها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك المعمل المركزى لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة فى الأغذية، فى فعاليات المؤتمر العلمى السادس لقسم الىقتصاد الزراعى بكلية الزراعة جامعة بنها حول التغيرات المناخية وأثرها على القطاع الزراعى.

وقالت الدكتورة هند عبد اللاه مدير المعمل إن مشاركة المعمل جاءت من خلال المحاضرة التى ألقاها الدكتور طاهر قدح رئيس قسم التسويق بالمعمل تحت عنوان: الأثر الاقتصادى لمتبقيات المبيدات على الصادرات الزراعية.

وأشارت إلى أن المعمل يقوم بتأدية دوره العلمى والبحثى عن طريق هذه المشاركات لنقل وتبادل الخبرات العلمية مع الجامعات المصرية، حيث تم توضيح الأثر الاقتصادى لمتبقيات المبيدات وعلاقتها بالتغيرات المناخية ودور مركز البحوث متمثلا فى المعمل فى مراقبة متبقيات المبيدات ودعم الصادرات الزراعية.

وافتتح المؤتمر الدكتور محمد الزعبلاوى عميد الكلية، والدكتور سيد جادو رئيس قسم الاقتصاد ولفيف من الأساتذة والعلماء المصريين من الجامعات المصرية والمراكز البحثية.

وفى كلمته التى ألقاها أشار الدكتور محمود الزعبلاوى عميد الكلية إلى أهمية هذا المؤتمر واختيار موضوع التغيرات المناخية وأثرها على القطاع الزراعى.

كما أشار الدكتور سيد جادو رئيس قسم الاقتصاد بالكلية إلى دعم الجامعة والكلية لتنظيم النسخة السادسة من المؤتمر، والذى يساهم فى تبادل الخبرات بين الجامعات المصرية والمراكز البحثية.