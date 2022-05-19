شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الدواء توجة رسالة مهمة للمصابين بالبرد والأنفلونزا.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت هيئة الدواء المصرية إن المضادات الحيوية، أدوية تستخدم للقضاء على البكتيريا أو إيقاف نموها، وتستخدم لمعالجة العدوى الناتجة عن الإصابة البكتيرية فقط ولا تستخدم لمعالجة الإصابات الناتجة عن الفيروسات مثل: معظم التهابات الحلق، والسعال، ونزلات البرد، والانفلونزا، أو التهاب جيوب الانفية الحاد.

ونصحت هيئة الدواء المصرية بعدم استعمال المضادات الحيوية في حالات البرد والانفلونزا لأن سببها فيروسي، ولا يتأثر بالمضادات الحيوية.

وكانت هيئة الدواء المصرية أعلنت حصول معامل الهيئة على اعتماد المحلي الوطني للاعتماد (EaGAC)، وذلك طبقا للمواصفات الدولية.