شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة افتتاح عمليات القلب المفتوح بمستشفى بدر الجامعى بكلية طب جامعة حلوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعاد قسم جراحة القلب والصدر بمستشفى بدر الجامعى بكلية الطب جامعة حلوان افتتاح عمليات القلب المفتوح بأحدث وحدة جراحة قلب مفتوح فى شرق العاصمة القاهرة، تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدى القائم بأعمال رئيس جامعة حلوان، وإشراف الدكتور وليد السروجي عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات، والدكتور وائل عمر المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية.

وأشاد الدكتور ممدوح مهدي بدور فريق أطباء الرعاية المركزة، وهيئة التمريض والعاملين والعمال بالعمليات والرعاية والداخلي في رعاية المرضى ومتابعة حالتهم الصحية، حيث تعد من أوائل أولويات الجامعة خدمة المجتمع المحيط وصحة الفرد، كما تهتم الجامعة بشكل موسع بالمتابعة المستمرة لمشروعات تطوير المستشفيات الجامعية، فمستشفى بدر تشهد طفرة كبيرة في عملية التطوير والتحديث مع انتظام العمل بداخلها لتقديم الخدمات الطبية بالشكل الأمثل.

وأوضح الدكتور وليد السروجي أن المستشفى يقدم خدمات متميزة في جميع جراحات القلب المفتوح وكذلك جراحة الصدر وفي وجود نخبة من أمهر الأساتذة الاستشاريين ، لمرضى القرارات الوزارية والتأمين الصحي والشركات وسكان بدر والشروق والتجمع والعاصمة الإدارية والعاشر من رمضان وجنوب الشرقية.

ويتكون مجلس قسم جراحة القلب والصدر من: الدكتور أحمد طعيمة، الدكتور أحمد يحيي، الدكتور أحمد عبدالفتاح، الدكتور جمال منصور، والدكتور خالد عماد.