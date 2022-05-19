شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة تطور 77 شارعا فى بولاق الدكرور القديمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقدت هند عبد الحليم، نائب محافظ الجيزة لشئون تنمية المجمتع وخدمة البيئة، مشروع تطوير 77 شارعا فى منطقة بولاق الدكرور القديمة، وذلك من خلال التعاون مع الوكالة الألمانية giz، جاء ذلك فى إطار تكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة للقيادات التنفيذية بمتابعة مشروعات التطوير الجارية للمناطق الغير مخططة بالتعاون مع الجهات الشريكة.

وأشارت نائب المحافظ إلى أن أعمال التطوير تشمل رفع كفاءة الإنارة وتركيب بلاط إنترلوك وأرصفة لـ77 شارعا وتجديد شبكة الصرف الصحي لـ7 شوارع في إطار سعي محافظة الجيزة نحو تقديم خدمات افضل لمواطنيها.

وأكدت أنه تم استلام مواقع العمل خلال شهر نوفمبر الماضي وجاري تكثيف الجهود لسرعه الانتهاء منها حيث تم تنفيذ 90 % من الأعمال المدرجة ومن المقرر الانتهاء من كافة الاعمال خلال شهر.

وشددت هند عبد الحليم على المتابعة الدورية لمراحل العمل والالتزام بالجدول الزمنى المحدد لها وبالمواصفات القياسية لضمان عوامل الاستدامة وتحقيق النفع للمواطنين.

ورافق نائب المحافظ خلال الجولة المهندسة زيزى أسعد مدير وحدة التطوير الحضري بالمحافظة و ممثلي الوكالة الألمانية giz ونائب رئيس حي بولاق الدكرور.