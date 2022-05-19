شكرا لقرائتكم خبر عن شركة مياه أسيوط تنظم ورشة لتجديد شهادة سلامة ومأمونية المياه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد ورشة عمل لمناقشة تجديد شهادة سلامة ومأمونية المياه لمحطتي الألماني والتشيكي، صرح بذلك اللواء مهندس هشام درة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط.

وقال إن الورشة تهدف إلى أهمية التطبيق الكامل لسلامة ومأمونية مياه الشرب كمنهجية كاملة لإدارة وتقييم المخاطر في منظومة مياه الشرب بدء من مصدر المياه مرورا بمحطات التنقية وشبكات التوزيع وانتهاء بالمستهلكين.

وأشار الكيميائي إسلام حسنين رئيس قطاع المعامل وضبط الجودة إلى أن الشركة تولى أهمية كبرى لخطط سلامة ومأمونية المياه وتداول الصرف الصحي في اطار التوجيهات التنموية للحفاظ على الصحة العامة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والتأكيد على جودة مياه الشرب وتداول الصرف الصحي.

واستعرض الكيميائي محمد ثابت مدير إدارة سلامة ومأمونية المياه وتداول الصرف الصحي بالشركة ما تم تنفيذه من الاجراءات التصحيحية والتوصيات الخارجة من الخطة نحو تجديد الحصول على شهادة سلامة ومأمونية المياه لمحطتي الألماني والتشيكي، في إطار حرص الشركة على إيجاد أفضل الطرق الممكنة لإنجاز جميع الإجراءات التصحيحية لضمان تقديم خدمة جيدة ومياه شرب نقية وصرف صحي آمن لكافة المواطنين.

وجاء ذلك بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية والممثلة في الشركة القابضة لمياه الشرب والجهاز التنظيمي لمياه الشرب وحماية المستهلك ووزارة الصحة والبيئة ووزارة الموارد المائية والري ووزارة الداخلية (شرطة المسطحات المائية ) ووزارة التنمية المحلية (محافظة أسيوط -إدارة شئون البيئة ) وحماية النيل.