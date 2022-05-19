شكرا لقرائتكم خبر عن القومى للمرأة يطلق حملة طرق الأبواب بالقاهرة للقضاء على ختان الإناث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلق المجلس القومى للمرأة بفرعه بمحافظة القاهرة حملة لطرق الأبواب تحت عنوان "احميها من الختان" فى أحياء المرج والسلام ومصر القديمة والبساتين ومدينة المحروسة.

وتستهدف الحملة 8 آلاف سيدة، و2500 رجل و1500 طفل بإجمالى 12 ألف مستهدف، وتأتي هذه الحملة فى إطار الحملة التي اطلقتها اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة وذلك فى اطارالمبادرات القومية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوفير حياه كريمة للمواطنين وكذلك المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية ، وذلك بهدف نشر التوعية حول قضية القضاء على ختان الإناث والتعريف بخطورته على صحة الفتيات ولخلق رفض مجتمعى لهذه الممارسات بالإضافة إلى التعريف بالمخاطر الصحية والنفسية لهذه الجريمة.

وتتضمن الحملة التعريف بالرسائل القانونية المتعلقة ببنود قانون رقم 10 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات لتشديد عقوبة ختان الإناث و كذلك نشر الرسائل الخاصة بمبادرة تنمية الأسرة المصرية.