شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب الثانى الثانوى العام يشيدون بسهولة استخدام منصة امتحان الرياضيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى طلاب الصف الثانى الثانوى العام من أداء امتحان مادة الرياضيات" جبر وتفاضل وحساب مثلثات، مؤكدين أن الدخول على منصة الامتحان الإلكترونى تم بشكل سهل دون مشكلات تقنية كبيرة، حيث أن سيستم الاختبارات عمل بكفاءة وانضباط، عدا بعض المشكلات البسيطة مثل الخروج من السيستم والدخول عليه مباشرة، وتم تذليل هذه الأعطال من قبل فريق التطوير التكنولوجى فى المدارس.

وأوضح الطلاب، أن الامتحان الورقى فى مادة الرياضيات سهل ومباشر واعتمد الأسئلة فيه على الفهم والتحليل والتطبيق، كما أنهم استخدموا ورقة المفاهيم كمسودة للوصول إلى خطوات الإجابة، أما أسئلة الامتحان الإلكترونى بها جزئيات صعبة وتحتاج إلى تفكير عميق وتحليل.

جدير بالذكر، أن وزارة التربية والتعليم والتعليم، أكدت أنه تُعقد الامتحانات بالمدارس بلجان مؤمنة ومراقبة وفق الجداول المعلنة، ويؤدى الطلاب الامتحان على فترتين في الفترة الأولى يكون الامتحان فيها ورقيا أسئلة مقالية وتمثل هذه الأسئلة نسبة 30% من درجة الامتحان، أما الفترة الثانية يكون الامتحان فيها الكترونياً أسئلة اختيار من متعدد من خلال المنصة الالكترونية، وتمثل نسبة الأسئلة فيها 70% من درجة الامتحان.

وتعقد الامتحانات بالمدارس المجهزة سواء الرسمية أو الخاصة خلال الفترة الصباحية، وبالنسبة للمدارس غير المجهزة يلحق طلابها على المدارس المجهزة رسمية أو خاصة وتعقد الامتحان خلال الفترة المسائية.