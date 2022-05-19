شكرا لقرائتكم خبر عن تحرير 11 محضر عدم التزام بمواعيد الغلق وتعديات على الطريق فى البدرشين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شنت محافظة الجيزة من خلال مركز ومدينة البدرشين حملة إشغالات مكبرة، للمرور على الورش والمحلات المخالفة لمواعيد الغلق، بشوارع صيدناوى وعمرو بن العاص والجمهورية وعباس عنانى بمدينة البدرشين وطريق مصر أسيوط الزراعى، وأسفرت الحملة عن رفع 85 حالة إشغال وتحرير 6 محاضر إشغال و5 محاضر غلق محال وورش بمتابعة من محمود زين رئيس مركز ومدينة البدرشين.

وفى إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بتكثيف حملات الرصد للأعمال المخالفة للقانون وإيقافها في الحال وضبط المخالفين وتحت إشراف ومتابعة من المهندس حسن موافي رئيس حي الهرم، تم شن حملات مكثفة صباحية ومسائية بجميع قطاعات الحي لإزالة المخالفات والتعديات والاشغالات حيث تمكنت محافظة الجيزه من خلال اداره الاشغالات بقطاع الهضبة بضبط وايقاف اعمال تحويل وحدات من سكني لتجاري بالعنوان الكائن 507 قطعه ح وايقاف اعمال تشطيب محلات مخالفة بدون ترخيص وعلي الفور تم سحب المعدات وتحرير محاضر للمخالفين.

كما تم رفع جميع الإشغالات وكل الحواجز الحديدية والأسمنتية المتواجدة أمام العقارات والتي تعوق حركة المارة والمرور وتم سحب تروسيكل محمل خرده لبائع متجول للقضاء نهائيا علي جميع المظاهر العشوائية والمخالفات.

وشن القطاع حملة إشغالات مكبرة علي شوارع القطاع تم فيها رفع كل التعديات والإشغالات علي حرم الطريق ورفع كل الإشغالات من المحلات التجارية والمطاعم وضبط كافه الشيش داخل المقاهي المخالفه للتعليمات ومصادرة 130 حالة إشغال متنوعة وايداعها بمخازن الهضبة كما تم المرور علي كافة الورش للتأكد من تطبيق مواعيد الغلق في الساعة السابعة مساءا تنفيذا لقرار مجلس الوزراء.

كما قامت اداره الاشغالات بالقطاع الشمالي والجنوبي وقطاع المنشية بشن حملة مكبرة علي شارع السيسي واللبيني هرم وفيصل وشارع المنشية تم فيها رفع جميع اشكال التعديات والاشغالات علي حرم الطريق ورفع كافة الاشغالات من المحلات التجارية والمطاعم والمقاهي المخالفة وفروشات الباعة الجائلين وقد اسفرت الحملات عن ضبط ومصادرة 90 حالة اشغال متنوعة والتحفظ عليها بالمخازن.