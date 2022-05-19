شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة" المخزون الاستراتيجى من مشتقات الدم آمن ونواكب المعايير العالمية فى نقلها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان أنه سيتم بدء العمل بالإصدار الرابع للمعايير القومية لنقل الدم، في إطار الاستراتيجية الإقليمية لتوفير الدم ومشتقاته الصادرة عن المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، بهدف مواكبة المعايير العالمية في هذا المجال.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إنه سيتم العمل بأحدث الاصدارات العالمية في جميع بنوك الدم علي مستوى الجمهورية.

وأوضح أهمية توحيد أدلة العمل بجميع بنوك الدم التابعة لمختلف الجهات، بما ينعكس على جودة ومأمونية عملية التبرع للمريض والمتبرع وتابع: نسعى إلى توحيد الرؤى للخروج بأفضل نموذج للحوكمة في مجال نقل الدم.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان أن المخزون الاستراتيجي من الدم ومشتقاته آمن ويتوفر معظم الفصائل في بنوك الدم القومية التى تعمل علي مدار الساعة مشيرا إلى أن هناك تنشيط لحملات جمع البلازما وكذلك مشتقات الدم.