شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تعتزم تعزيز صادراتها من القمح إلى الشرق الأوسط وأفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت روسيا اليوم الخميس، عزمها تعزيز صادراتها من القمح إلى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب شرقي آسيا، بحسب تقارير إعلامية.

كان رئيس الوزراء الإيطالى ماريو دراجى شدد على الحاجة إلى عمل دولى منسق لتجنب أزمة غذاء نتيجة للصراع الروسى الأوكرانى الجارى.

وقال دراجي، في إحاطة أمام مجلس الشيوخ الإيطالي بشأن مستجدات الصراع الروسى الأوكرانى، "هناك حاجة ماسة لاتخاذ إجراءات منسقة لوقف أزمة الغذاء المحتملة الناتجة عن الأزمة الأوكرانية"، مشيرا إلى أنّه تحدث أيضًا عن تلك القضية مع الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال زيارته الأخيرة لواشنطن.

وشدد رئيس الوزراء الإيطالي "نحن بحاجة إلى مبادرة مشتركة بين جميع الأطراف لفتح ملايين الأطنان من القمح المحصورة في موانئ جنوب أوكرانيا، يجب السماح للسفن التي تحمل هذه الحبوب بالمرور، وإذا تم تعدين الموانئ ، يتم تطهيرها لهذا الغرض".