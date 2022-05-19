شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض بالحرارة ونشاط رياح.. تفاصيل حالة الطقس حتى الثلاثاء المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة من اليوم الخميس حتى الثلاثاء المقبل، حيث تشهد البلاد طقسا حارا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء، مائلا للحرارة على السواحل للشرقية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيف ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، معتدلا على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وينشر ”الخليج 365” تفاصيل حالة الطقس خلال هذه الفترة، كما يلى:

- الخميس 19 مايو:

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء، تكون مثيرة للرمال والأتربة على أقصى غرب البلاد على فترات متقطعة.

- الجمعة 20 مايو:

انخفاض فى درجات الحرارة، بقيم تتراوح من 5: 6 درجات على السواحل الشمالية الغربية، ليسود طقس معتدل الحرارة نهارا مائل للبرودة ليلا.

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء تكون مثيرة للرمال والأتربة على شمال الصعيد على فترات متقطعة.

السبت 21 مايو:

اعتبارا من السبت 21 مايو انخفاض فى درجات الحرارة على القاهرة والوجه البحرى وجنوب البلاد بقيم تتراوح من 4: 5 درجات، ليسود طقس معتدل على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد على فترات متقطعة

- الأحد 22 مايو:

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

-الاثنين 23 مايو:

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

- الثلاثاء 24 مايو:

نشاط رياح على مناطق من السواحل الشرقية وجنوب سيناء على فترات متقطعة