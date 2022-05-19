شكرا لقرائتكم خبر عن غلق مؤقت غدا لمترو العتبة طوال اليوم لوجود أعمال إنشائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تغلق الشركة المسئولة عن إدارة وتشغيل خط المترو الثالث، محطة منرو العتبة، ليوم واحد فقط غدا الجمعة، نظراً لوجود أعمال إنشائية.

وأكدت الشركة أن محطة باب الشعرية هي المحطة النهائية على الخط الأخضر الثالث.

وقالت الشركة: “بناءً عليه يرجي العلم بأن الرحلات التي ستمر بمحطة العباسية ستستلزم من الراكب تبديل القطار في محطة العباسية، وستعود محطة العتبة للعمل صباحًا يوم السبت الموافق 21 مايو بشكل طبيعي ومنتظم”.