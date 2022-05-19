شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: المضادات الحيوية تفقد فاعليتها بسبب الإفراط فى تناولها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة الصحة والسكان أن المضادات الحيوية تفقد فاعليتها بسبب الإفراط في تناولها، مشيرة إلي ضرورة الحرص علي استشارة الطبيب قبل تناول الأدوية.

وقالت وزارة الصحة والسكان، إن الاستخدام غير المبرر للمضادات الحيوية يزيد من احتمالية الإصابة بسرطان القولون.

وأكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان: هناك علاقة قوية بين الإصابة بسرطان القولون والاستخدام غير المبرر للمضادات الحيوية وفقا لمنظمة الصحة العالمية.

وأوضح أنه من الضرورى استخدام المضاد الحيوى بموجب وصة طبيب، مشيرا إلى أن لا يفضل استخدام مضادات حيوية منتهية الصلاحية، لافتا إلى أهمية عدم مشاركة المضادات الحيوية مع الغير .

وأضافت وزارة الصحة والسكان أنه يفضل عدم تبادل المضادات الحيوية مع الغير، كما يجب عدم استعمال ما تبقي من المضادات الحيوية بعد انتهاء الوصفة الطبية.