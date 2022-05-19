شكرا لقرائتكم خبر عن معلومات الوزراء: ارتفاع صادرات مصر غير البترولية 20% الربع الأول من 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مركز معلومات مجلس الوزراء، أن صادرات مصر غير البترولية شهدت تحسنًا ملحوظًا خلال الربع الأول من 2022 لتسجل 9.2 مليارات دولار، وبنسبة زيادة بلغت 20%.

وجاء الارتفاع في حجم الصادرات مدفوعًا بنمو حجم الصادرات لـ 11 قطاعًا تصديريًّا، وضمت تلك القطاعات كلًّا من: الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية والمنتجات الكيماوية والأسمدة والصناعات الطبية، بالإضافة إلى قطاع السلع الهندسية والإلكترونية.