شكرا لقرائتكم خبر عن معلومات الوزراء: البنك الدولى يتوقع استمرار تأثر الأسعار بأزمة أوكرانيا خلال 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار إنفوجرافيك جديدًا يتناول تأثير الأزمة الأوكرانية على أسعار السلع العالمية خلال 2022، حيث توقع البنك الدولي أن ترتفع أسعار الطاقة بنحو 50% خلال 2022.

- كما توقع أن تشهد أسعار النفط ارتفاعًا بنحو 40% وأن يصل متوسط سعر البرميل إلى 100 دولار، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الفحم بنسبة 80%، وأن ترتفع أسعار الأولية غير الطاقة بنحو 40% وأسعار القمح بنسبة 40%.