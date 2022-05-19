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معلومات الوزراء: البنك الدولى يتوقع استمرار تأثر الأسعار بأزمة أوكرانيا خلال 2022

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القاهرة - سامية سيد -  نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار إنفوجرافيك جديدًا يتناول تأثير الأزمة الأوكرانية على أسعار السلع العالمية خلال 2022، حيث توقع البنك الدولي أن ترتفع أسعار الطاقة بنحو 50% خلال 2022.

 

- كما توقع أن تشهد أسعار النفط ارتفاعًا بنحو 40% وأن يصل متوسط سعر البرميل إلى 100 دولار، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الفحم بنسبة 80%، وأن ترتفع أسعار الأولية غير الطاقة بنحو 40% وأسعار القمح بنسبة 40%.

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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