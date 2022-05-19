شكرا لقرائتكم خبر عن جروبات الغش تنشر أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية فى عدة محافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت جروبات الغش الإلكترونى قبل قليل أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية فى عدة محافظات، منها محافظة الدقهلية حيث تم نشر أسئلة اللغة الإنجليزية وامتحان مادة الدراسات الاجتماعية لمحافظة الجيزة والدراسات الاجتماعية لطلاب محافظة دمياط وغيرها من المحافظات، فيما وجهت وزارة التربية والتعليم بالتحقيق فيما تم تداوله من امتحانات ومحاسبة المسئول عن تصويرها واتخاذ الاجراءات ضد من قصر فى عمله.

وبحسب جدول الامتحان، أدى طلاب الشهادة الإعدادية بالجيزة، السبت 14 مايو امتحان مادة اللغة العربية والخط، و الأحد 15 مايو امتحان مادتي اللغة الأجنبية والتربية الدينية، و الإثنين 16 مايو امتحان مادتى العلوم والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، و الثلاثاء17 مايو امتحان مادتي الجبر والإحصاء والتربية الفنية، و الأربعاء 18 مايو الهندسة وينتهى ماراثون امتحانات الشهادة الإعدادية، والخميس الموافق 19 مايو بامتحان مادة الدراسات الاجتماعية والتربية الرياضية لطلاب مدرسة السعيديِة الرياضية) .

كما أكد وكيل الوزارة على مديري عموم الإدارات التعليمية بالتواجد ميدانياً باللجان يومياً لمتابعة كافة أعمال الامتحانات وتذليل كافة المعوقات والصعوبات، كما وجه على تقليل الطلاب باللجان الفرعية والحفاظ على المسافات الآمنة بين الطلاب أثناء أداءِ الامتحان، مع اتخاذِ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة في لجان الامتحانات، من التطهير الدوري وتحقيقِ التباعد بين الطلاب وارتداء الكمامات، مع ضرورة التواجد المستمِر للطبيب أو الزائرة الصحية بكل لجنة للتدخل الفوري في حالة الطوارئ، بالإضافة إلى توفير الكمامات وأدوات التعقيم والمطهرات.