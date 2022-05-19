شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن: إتاحة قروض ميسرة للأسر المنتجة والمرأة فى المناطق الريفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير لوزارة التضامن الاجتماعى عن إتاحة أصول إنتاجية وقروض ميسرة لا ترد وأخرى متناهية الصغر للأسر المنتجة والمرأة فى المناطق الريفية والحضرية، ويصل عدد المشروعات من القروض الميسرة التى تقدمها وزارة التضامن الاجتماعى للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر إلى ما يقرب من 320 ألف مشروع، بإجمالى 2.6 مليار جنيه.

يأتى ذلك فى الوقت الذى أكدت فيه وزيرة التضامن الاجتماعى أن التمكين الاقتصادى إحدى ركائز التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن تمكين المرأة المصرية اقتصاديًا من خلال توفير فرص العمل وإقامة المشروعات يساهم فى تحقيق أهداف رؤية وإستراتيجية مصر 2030 للتنمية المستدامة، مشددة على أن الشمول المالى مهم كذلك للمرأة لدمجها فى سوق العمل.

وتقدم وزارة التضامن الاجتماعى قروضًا ميسرة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، كما أن التمكين الاقتصادى يمنح المرأة قدرًا أكبر من النضج والانفتاح، وتكون أكثر نموًا وتطويرًا، كما تعمل الوزارة أيضًا على السيدات تحت خط الفقر لنقلهم من الدعم للإنتاج.