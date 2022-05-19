شكرا لقرائتكم خبر عن القومية للاستشعار من البُعد تبحث آليات التعاون مع الجمعية الجغرافية السعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرض الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي تقريرًا مقدمًا من الدكتور محمد زهران رئيس الهيئة القومية للاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء، بشأن استقبال الهيئة الدكتور علي الدوسري رئيس الجمعية الجغرافية السعودية والوفد المرافق له؛ لبحث سبل التعاون بين الجانبين في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك، منها: تنظيم المؤتمرات، وورش العمل المشتركة، وتبادل الخبرات فى المجالات العلمية والتعليمية، وتضافر الجهود الثنائية لمجابهة التحديات المجتمعية في كلا البلدين الشقيقين.

ومن جانبه، أعرب الدكتور محمد زهران عن ترحيبه وسعادته بالزيارة، مشيدًا بالعلاقات المصرية السعودية وتطورها في مختلف المجالات، مستعرضًا رؤية ورسالة الهيئة، وأهدافها، والأنشطة والخدمات التى تقدمها في المجالات المختلفة، وأهم المشروعات المحلية والدولية التي تشارك فيها، والمعامل المركزية المتخصصة بالهيئة التي تقوم بخدمة مجالات العمل بالهيئة، والمتخصصين بالمراكز البحثية والجامعات المصرية.

وأبدى زهران اهتمامه بتوثيق روابط التعاون المشترك بين الجانبين، بما يحقق رسالتهما النبيلة في خدمة الشعبين الشقيقين المصري والسعودي، وأهدى سيادته درع الهيئة لرئيس الجمعية الجغرافية السعودية تقديرًا لزيارته.

ومن جانبه، أعرب الدكتور علي الدوسري رئيس الجمعية الجغرافية السعودية عن تقديره وامتنانه بحفاوة الاستقبال، وأثنى على جهود مصر في تحقيق الاستقرار وإعادة بناء الدولة المصرية في مختلف المجالات، مشيرًا إلى أن الجمعية الجغرافية السعودية بصدد المشاركة في منتدى عن البيئة والمياه والزراعة بمدينة الرياض، والذي سيتم خلاله عرض أوجه التعاون المشترك بين الهيئة والجمعية في العديد من الموضوعات، منها: السعودية الخضراء، مكافحة التصحر، استصلاح التربة، كما قام سيادته بإهداء درع الجمعية للدكتور محمد زهران تقديرًا له.