شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 اليوم بحضور رئيس الوزراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة البيئة، أنه سيتم إطلاق فعاليات الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 اليوم الخميس، بأحد فنادق القاهرة بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، ووزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، وعدد من الوزراء، وممثلين عن مجلس النواب واتحاد الصناعات والأمم المتحدة.

وأكدت الوزارة، أنه يتتضمن فعاليات إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، اليوم جلسة نقاشية بمشاركة الوزراء الحاضرين، بالإضافة إلى ممثلي عن مجلس النواب واتحاد الصناعات والأمم المتحد.

يذكر أن الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، تهدف إلى تحقيق النمو الإقتصادي المستدام، الذى يقوم على خفض الانبعاثات الدفيئة الصادرة عن بعض القطاعات ، إضافة إلى تحسين قدرات التكيف والمواجهة لآثار التغيرات المناخية، كآلية لحماية الاقتصاد، وحوكمة المناخ، وإيجاد تعزيز تمويل المناخ والبنية التحتية، تعزيز البحث العلمي والتكنولوجيا ورفع الوعي لمواجهة تغير المناخ، وأن هناك حزمة أولى من المشروعات المقترحة، لتنفيذ أهداف الاستراتيجية سواء في مجال التكيف والتخفيف والآثار الاجتماعية والإقتصادية لتغير المناخ، بعد موافقة المجلس الوطني للتغيرات المناخية، ومنها برنامج الطاقة الجديدة والمتجددة متضمنا الهيدروجين الأخضر.