شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان يوجه المقاولون العرب بوضع جداول زمنية لإنجاز المشروعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، المهندس سيد فاروق، رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، وعدداً من قيادات الشركة، لبحث موقف تنفيذ المشروعات، التى تتولى الشركة تنفيذها لصالح الوزارة، فى مختلف القطاعات، وذلك بحضور مسئولى الوزارة، ومسئولى قطاع المرافق بالوزارة.

وأكد وزير الإسكان، أن اللقاء يهدف لدفع العمل فى المشروعات الجارى تنفيذها، وتذليل جميع العقبات، والعمل على حل أى مشاكل أو معوقات تطرأ، وذلك بهدف الإسراع بمعدلات تنفيذ المشروعات القومية والتنموية التى تشارك شركة المقاولون العرب فى تنفيذها على مستوى الدولة.

ووجه الوزير، بوضع الشركة لجداول زمنية تفصيلية ومكثفة لإنجاز المشروعات، وتدارك التأخير في بعضها، والمتابعة الأسبوعية لتقدم الأعمال، لا سيما بمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، لما تمثله من أهمية كبيرة لخدمة عشرات الملايين من سكان المناطق الريفية.