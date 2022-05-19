شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف يوجه بإشراك جميع الأئمة فى البرنامج الصيفى للطفل بالمساجد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إشراك جميع الأئمة من خريجي أكاديمية الأوقاف في البرنامج الصيفي للطفل كل في مسجده بدءا من الأحد المقبل.

وأوضح جمعة عبر حسابه الشخصى على موقع التدوينات القصيرة تويتر، أن البرنامج سيكون بواقع ثلاثة أيام في الأسبوع أيام الأحد والثلاثاء والخميس عقب صلاة الظهر وعلى المديريات متابعة تنفيذ ذلك وإعداد مقترح إثابة وفق الأداء الفعلي في نهاية البرنامج .

وأعلنت وزارة الأوقاف، فى وقت سابق انطلاق البرنامج الصيفى للطفل بمصليات السيدات بمساجد: الإمام الحسين والسيدة زينب والسيدة نفيسة وسيدنا عمرو بن العاص (رضى الله عنهم) بالقاهرة، ومسجد حسن الشربتلى بالتجمع الخامس الأسبوع المقبل من العاشرة صباحًا حتى صلاة الظهر، وذلك على النحو التالى:

أولا : مسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه)

اليوم اسم الواعظة

السبت سناء عريقات

الأحد فاطمة عنتر

الاثنين سناء عريقات

الثلاثاء فاطمة عنتر

الأربعاء سناء عريقات

الخميس فاطمة عنتر

ثانيا : مسجد السيدة نفيسة (رضي الله عنها) .

اليوم اسم الواعظة

السبت منال خفاجي

الاثنين منال خفاجي

الأربعاء منال خفاجي

ثالثا : مسجد السيدة زينب (رضي الله عنها) .

اليوم اسم الواعظة

السبت سحر شوقي

الأحد فاطمة عيد

الاثنين سحر شوقي

الثلاثاء فاطمة عيد

الأربعاء سحر شوقي

الخميس فاطمة عيد

رابعًا : مسجد سيدنا عمرو بن العاص (رضي الله عنه) :

اليوم اسم الواعظة

السبت محروسة زناتة

الاثنين محروسة زناتة

الأربعاء محروسة زناتة

خامسًا : مسجد حسن الشربتلي :

اليوم اسم الواعظة

السبت منى مصطفى فهمي

الأحد نرفان سرحان

الاثنين منى مصطفى فهمي

الثلاثاء نرفان سرحان

الأربعاء منى مصطفى فهمي

الخميس نرفان سرحان