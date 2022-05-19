اليوم.. المؤتمر الأول لقسم الروماتيزم والمناعة بطب عين شمس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب أحمد عبدالمنعم:

أعلن الدكتور عادل محمود رئيس قسم الروماتيزم والمناعة بكلية الطب، انعقاد المؤتمر الأول لقسم الروماتيزم والمناعة بطب عين شمس، وذلك في تمام الساعة العاشرة من صباح اليوم الخميس الموافق 19 مايو 2022 بفندق الدوسيت بالتجمع الخامس.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس والدكتور أشرف عمر عميد كلية الطب.

وأوضح رئيس قسم الروماتيزم، أن المؤتمر من خلال جلساته العلمية وورش العمل، سيتناول على مدار يومين أحدث طرق تشخيص وعلاج الأمراض المناعية بحضور نخبة من أساتذة التخصص من مختلف الجامعات المصرية.