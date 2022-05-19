العثور على جثة شاب ملقاة بالطريق في مصر الجديدة.. والتحريات: "أوفر دوس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

تكثف مباحث القاهرة جهودها لكشف غموض العثور على جثة شاب في الشارع بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة.

تلقى مأمور قسم شرطة مصر الجديدة بلاغًا بالعثور على جثة شاب بأحد الشوارع بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبين العثور على جثة شاب يُدعى "ف.ر"، في العقد الثالث من العمر.

وكشفت المعاينة الأولية أنه يرتدي كامل ملابسه الداخلية والخارجية، كما تبين خلو الجثة من أي إصابات ظاهرية، ورجحت التحريات أن سبب الوفاة هو تعاطي الشاب المتوفي جرعة مخدرات زائدة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم وأُخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.