شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب النقل بالثانوى الأزهرى يؤدون اليوم امتحان الكيمياء والتفسير والفرنساوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل طلاب النقل الثانوى الأزهرى، اليوم الخميس، امتحانات الفصل الدراسى الثانى، حيث يؤدى طلاب الصف الأول الثانوى للقسم الأدبى امتحانهم فى مادتى الأدب والمطالعة والنصوص والتربية الفنية، ويؤدى وطلاب الصف الثانى الثانوى للقسم الأدبى امتحان مادتى التفسير واللغة الأجنبية الثانية الفرنساوى.

أما طلاب الصف الأول الثانوى للقسم العلمى يؤدون امتحانهم فى مادتى الأدب والمطالعة والنصوص والتربية والفنية، كما يؤدى طلاب الصف الثانى الثانوى القسم العلمى امتحانهم فى مادتى التفسير والكيمياء.

وتبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية الأربعاء 25 مايو وتنتهى الأربعاء 1 يونيو 2022، وبالنسبة لطلاب البرنامج التأهيلى الملحقين على الشهادة الإعدادية، فتبدأ امتحاناتهم الأربعاء 25 مايو، وتنتهى الثلاثاء 31 مايو 2022.

وبالنسبة للشهادة الابتدائية، تبدأ امتحانات إتمام الشهادة، يوم الأربعاء 25 مايو وتنتهي الثلاثاء 31 مايو 2022.

كما بدأت امتحانات صفوف النقل للمرحلة الثانوية بعوث، السبت 7 مايو، وتنتهى الأربعاء 25 مايو 2022. وبالنسبة لامتحانات القراءات، فبدأ السبت 14 مايو، وتنتهى الاثنين 23 مايو 2022.