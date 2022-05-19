اليوم.. قطع المياه عن 6 مناطق بالقاهرة لمدة 6 ساعات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، انقطاع مياه الشرب في عدة مناطق بالقاهرة، اليوم الخميس، بسبب تحويل مسار خط قطر 1000 مم (الاستثمار) أمام معهد الحرب الإلكترونية بمدينة نصر لزوم أعمال أعمدة المونوريل بالوفاء والأمل.

وبحسب بيان الشركة، من المقرر أن يتم انقطاع المياه عن مناطق ( جميع مراحل زهراء مدينة نصر – مناطق الهجانة 6,5,4,3 – عمارات زاهر – جبل الكعبة – إسكان مصر الجديدة – عمارات إعمار المرشدي)، وذلك اعتبارا من الخميس الموافق 19 – 05 - 2022 الساعة العاشرة صباحًا وحتى الساعة الرابعة مساء نفس اليوم وذلك لمدة 6 ساعات.

وقامت الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي والمحمول.