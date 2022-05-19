اليوم.. انطلاق الدورة الأولى لـ"منتدى أعمال القاهرة" بنادي مدينتي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

تنعقد اليوم الخميس، النسخة الأولى من فعاليات "منتدى أعمال القاهرة " بنادي مدينتي، برعاية طلعت مصطفى، وبمشاركة شباب مدينتي والرحاب وأصحاب الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر.

ويهدف منتدى الأعمال إلى توفير فرص عمل للشباب بالشركات المشاركة في المنتدى، وتوفير فرص لتدريب الشباب وطلاب الجامعات في مجموعة طلعت مصطفى خلال إجازة الصيف، كما يهدف إلى تبادل الخبرات والأفكار بين الشركات المشاركة في المنتدى، وتلقي الإستشارات الفنية لأصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

ويحاضر في المنتدى نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجالات التدريب والعلاقات التجارية وتطوير رواد الأعمال، وهم/مدحت ياسين،استشاري استراتيجي في ريادة الأعمال ومؤسس Cairo Business Community، ومصطفى عبدربه، مدير عام إدارة التدريب بمجموعة طلعت مصطفى، وماريز سامي، خبير التواصل الرقمي، وعمرو حسين، رائد الأعمال المقيم بشركة رايز أب.