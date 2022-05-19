محاكمة مسؤولة بـ"إدارة الصيادلة" بطرة في الرشوة.. اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-محمود الشوربجي:

تنظر محكمة جنايات القاهرة، اليوم الخميس، محاكمة مسؤولة بإدارة الصيادلة، على خلفية اتهامها بالحصول على رشاوي مالية من الصيادلة لإصدار تراخيص الصيدليات.

المتهمة هي: "م. ع"، 39 سنة، مديرة إدارة الصيدلة بمنطقة طرة الطبية، في قرار إحالتها إلى المحاكمة الجنائية، أنها بصفتها موظفة عمومية - مديرة إدارة الصيدلة بمنطقة طرة الطبية - طلبت وأخذت لنفسها عطية لأداء عمل من أعمال وظيفتها.

وتبين من أمر الإحالة أن المتهمة طلبت وأخذت من أحمد علي خضر - صيدلي حر، مبلغ مالي قدره 35 ألف جنيه - على سبيل الرشوة - مقابل إنهاء إجراءات إصدار رخصة الصيدلية الكائنة في 55 شارع كورنيش النيل بمنطقة طرة.

وكانت تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمة متلبسة، في واقعة حصولها على رشوة من صاحب صيدلية كبرى على كورنيش النيل، وبعرضها على جهات التحقيق المختصة أمرت بإحالتها إلى المحاكمة الجنائية، لارتكابها جريمة الرشوة.