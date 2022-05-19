شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب الصف الثانى الثانوى العام يؤدون اليوم امتحان الجبر والتفاضل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يؤدى طلاب الصف الثانى الثانوى العام اليوم الخميس امتحان مادة الجبر والتفاضل وحساب المثلثات ورقيا وإلكترونيا فى المدارس، فيما وجهت وزارة التربية والتعليم المدارس بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية على الطلاب، إضافة إلى مكافحة الغش الإلكترونى.

جدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أكدت أنه تُعقد الامتحانات بالمدارس بلجان مؤمنة ومراقبة وفق الجداول المعلنة، ويؤدى الطلاب الامتحان على فترتين في الفترة الأولى يكون الامتحان فيها ورقيا أسئلة مقالية وتمثل هذه الأسئلة نسبة 30% من درجة الامتحان، أما الفترة الثانية يكون الامتحان فيها إلكترونياً أسئلة اختيار من متعدد من خلال المنصة الإلكترونية، وتمثل نسبة الأسئلة فيها 70% من درجة الامتحان.

وتعقد الامتحانات بالمدارس المجهزة سواء الرسمية أو الخاصة خلال الفترة الصباحية، وبالنسبة للمدارس غير المجهزة يلحق طلابها على المدارس المجهزة رسمية أو خاصة وتعقد الامتحان خلال الفترة المسائية.