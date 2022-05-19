شكرا لقرائتكم خبر عن تجارة القاهرة تنظم مهرجان ختام الأنشطة الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت كلية التجارة بجامعة القاهرة عن تنظيم مهرجان ختام الأنشطة للعام الجامعى 2021 /2022 يوم الثلاثاء المقبل وذلك بساحة الكلية.

وتبدأ فعاليات المهرجان من العاشرة صباحا حتى الثالثة عصرا، وأوضحت إدارة رعاية الشباب بكلية التجارة جامعة القاهرة أن المهرجان يتضمن نشاطا رياضيا عبارة عن ضربات جزاء و لعبة شد الحبل وتنس الطاولة.

كما سيتم تنظيم مسابقة مصارعة الذراعين إلى جانب نشاط اجتماعى عن مسابقة أحلى طبخة ونشاط لجنة الجوالة عن تنظيم المعارض ولجنة الأسر ستنظم مسابقة شطرنج، كما تشهد فعاليات المهرجان نشاطا ثقافيا عبارة عن مسابقة شعر وزجل ودورى المعلومات.

كما تشهد فعاليات مهرجان ختام الأنشطة بكلية التجارة نشط فنى يضم اسكتش ومعرض الفنون التشكيلية.



