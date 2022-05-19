ضبط المتهم بتهديد طليقته وابتزازها بسبب خلافات بينهما في البحيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كشفت الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" متضمناً تعرض إحدى السيدات للابتزاز والتهديد بالتشهير بها ونشر صور خاصة لها من قِبل طليقها مما سبب لها أضرار معنوية وأدبية.

وبالفحص أمكن تحديد السيدة الظاهرة بمقطع الفيديو ( طالبة – مقيمة بدائرة مركز شرطة وادي النطرون بالبحيرة، وتبين أنه بتاريخ 26/4/2022 تبلغ للأجهزة الأمنية من المذكورة بقيام طليقها مزارع - مقيم بدائرة مركز شرطة الدلنجات بالبحيرة، بإرسال رسائل صوتية عبر تطبيق "تيليجرام" تتضمن عبارات تهديد بالتشهير لوجود خلافات بينهما والتي أدت لطلاقهما، وبالفحص الفني تبين صحة ما ادعته الشاكية، وقيام طليقها بارتكاب تلك الواقعة، وتم تحرير محضر بها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وبالعرض على النيابة العامة قررت حبس المتهم على ذمة التحقيقات.