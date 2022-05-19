الداخلية تكشف حقيقة اختطاف طفل من أمام مقهى بمنطقة السلام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كشفت الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" متضمناً صورة لطفل مصحوبة بتعليق مدون مفاده اختطاف الطفل من أمام أحد المقاهي.

ونجحت الأجهزة الأمنية بتكثيف الجهود من تحديد القائم على النشر وتبين أنه عامل بمقهى بدائرة قسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة، وتبين قيامه بنشر الصورة عقب حضور والد الطفل المشار إليه سائق، مقيم بدائرة القسم، وأخبره باختفاء نجله وقيامه بالبحث عنه.

وكشفت التحريات أنه في وقت لاحق عثر والد الطفل على نجله بجوار منزل أسرته.