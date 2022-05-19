4 أيام على ذمة التحقيقات.. حبس المتهم بالتعدي على زوجته بـ "الشومة" في الشرابية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

قررت جهات التحقيق حبس المتهم بالتعدي على زوجته، بالضرب باستخدام عصا خشبية "شومة" بمنطقة الشرابية 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكانت نيابة الشرابية واجهت المتهم بالتعدي علي زوجته بشومة بفيديو للواقعة، واعترف المتهم أنه من ظهر في الفيديو.

وكشف التقرير الطبي لربة منزل تدعي "م.م" والتي تعدى عليه زوجها بشومة بدائرة قسم الشرابية عن إصابتها بجرح قطعي في الرأس وكدمات في أنحاء جسدها واشتباه في كسر باحدي ذراعيها نتيجة ضرب الزوج لها.

وكلفت النيابة المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة واستدعاء المجني عليها لسماع أقوالها كما أمرت بتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة.

وألقت أجهزة الأمن بالقاهرة القبض على الزوج المتهم بالتعدي بشومة على زوجته بمنطقة الشرابية.

وأكد مصدر أمني أن الأجهزة الأمنية قامت بفحص مقطع فيديو تم تداوله خلال الساعات القليلة الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي والذي يوثق واقعة تعدي بالضرب من قبل رجل على سيدة وتبين أنه سائق تاكسي مقيم بالشرابية وتعدى على زوجته بسبب خلافات بينهم.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو مدته 21 ثانية رصدته كاميرا مراقبة للحظة تعدي الرجل بطريقة وحشية على سيدة مستخدما عصا خشبية "شومة" بينما حاولت السيدة تفادي الضربات دون جدوى.

بعد 5 سنوات