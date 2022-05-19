شكرا لقرائتكم خبر عن نبيلة مكرم: القيادة السياسية وجهت بتلبية احتياجات المصريين بالخارج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، إن هناك مناشدات كثيرة من المصريين العاملين فى الخارج، مؤكدة أنه في عام ٢٠١٨ كان هناك الكثير من المناشدات والاستغاثات من المصريين العاملين في الخارج المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد "، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن الجميع عمل لحل مشكلات المواطنين، والقيادة السياسية وجهت بتلبية احتياجات المصريين بالخارج.

وتابعت: الحكومة وافقت على إطلاق مدد الإعارات والإجازات لموظفى الدولة العاملين بالخارج، وأن القرار يسري على الموظفين الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية والعاملين بالهيئات العامة و الاقتصادية، مشيرة إلى أن هناك بعض المحافظين أجبروا بعض الموظفين الذين قاموا بعمل إجازة بدون مرتب والسفر للخارج إلي العودة لعملهم مرة أخرى وإلا سيتم فصلهم عن العمل.

وأتمت ، أنه تم العمل على هذا الشأن حتي تم التوصل إلى إصدار قرار عام 2018 بإطلاق إجازات المصريين العاملين بالخارج الذين هم تحت قانون الخدمة المدنية.