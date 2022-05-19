شكرا لقرائتكم خبر عن الأسقف العام بأفريقيا للأقباط الأرثوذكس يلتقى بسفير مصر في دولة مالاوى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - بدأ الأنبا جوزيف الأسقف العام بإفريقيا زيارة هي الأولى لدولة مالاوى، والتقى بمحمد الشريف سفير مصر فى مالاوى، ورانيا البحبوحى مستشار السفارة، حيث تم بحث كيفية مشاركة الكنيسة القبطية في المجالات التنموية هناك، في إطار دعم العلاقات بين مصر ومالاوي.
وفى سياق متصل، تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بذكرى دخول العائلة المقدسة أرض مصر فى يوم 1 يونيو المقبل، والذى يوافق ذكرى هروب العائلة المقدسة من بيت لحم فى فلسطين إلى مصر فى سيناء.
وعلى مدار حوالى 3 سنوات، بَارَكْت العائلة المقدسة مصر هربا من بطش الإمبراطور هيرودس الذى اضطهد المسيحية، وأراد أن يقتل المسيح هو وأمه مريم العذراء، فهربت حاملة طفلها وسلكت هذه الرحلة المقدسة والشاقة المليئة بالآلام والمتاعب.
وذكر الموقع الرسمى للكنيسة القبطية الأرثوذكسية أن الرحلة بدأت من فلسطين، إلى مصر عن طريق الهضاب والصحارى، وليس عبر إحدى الطرق المتعارف عليها – ثلاث طرق حينها- وذلك لأنهم كانوا هاربين من وجه هيرودس الملك، حتى وصلوا إلى حدود مصر فى محطتهم الأولى.