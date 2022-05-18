شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر في الدوحة يترأس اجتماع مجموعة السفراء الأفارقة في قطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ترأس السفير عمرو الشربيني سفير جمهورية مصر العربية في الدوحة اليوم الأربعاء، اجتماع مجموعة السفراء الأفارقة المعتمدين في قطر، وذلك عقب انتخاب مصر رئيساً للمجموعة في نهاية أبريل الماضي.

وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها أن الاجتماع استعرض أنشطة المجموعة الأفريقية في قطر لعام 2022 والفعاليات التي سيتم تنظيمها خلال فترة الرئاسة المصرية للمجموعة، بما في ذلك الاحتفال بيوم أفريقيا.